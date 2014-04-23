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فابيوس : التحقيقات جارية بشأن استخدام الكيميائي في سوريا

23/4/2014

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأربعاء  إن التحقيقات جارية في مزاعم عن استخدام غاز الكلورين في سوريا مدينا أي استخدام للغاز باعتباره يتعارض مع القانون الدولي.

جاء ذلك  في أعقاب اجتماع مع وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب  أكدت فيه تعهد أستراليا بمبلغ 20 مليون دولار إضافي لتخفيف أزمة التعليم التي يعاني منها اللاجئون السوريون غير القادرين على دخول المدارس.

وقال فابيوس للصحفيين "نعمل على جمع معلومات دقيقة وإذا حصلنا عليها ستبدأ سلسلة من الخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة والهيئة الدولية التي تتولى مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية، وسيكون بالتأكيد عملا إجراميا يتعارض مع التعهدات الدولية للدول المعنية".

وبحث فابيوس وبيشوب كذلك في الاجتماع مرور مئة عام على الحرب العالمية الأولى واجتماع مجموعة العشرين المقرر عقده هذا العام في بريسبان ويمثل أول زيارة يقوم بها رئيس فرنسي إلى أستراليا.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد اتفق مع الولايات المتحدة وروسيا على التخلص من أسلحته الكيميائية  بعد مقتل المئات في هجوم بغاز السارين على مشارف العاصمة دمشق في أغسطس/ آب الماضي. وقالت واشنطن وحلفاؤها الغربيون إن قوات الأسد هي التي استخدمت غاز الأعصاب في أسوأ هجوم بأسلحة كيميائية في العالم في ربع قرن، ولكن الحكومة تلقي اللوم في الهجوم على المعارضة .

ويقول المحللون إن الدلائل تتزايد على أن هجمات وقعت في عدة مناطق من البلاد هذا الشهر تحمل العلامات المميزة نفسها مما يشير إلى وجود حملة منسقة للهجوم بغاز الكلورين مع تنامي الاتجاه لتحميل المسؤولية في إلقاء القنابل على النظام السوري.

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