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حماس وفتح تتفقان على تشكيل حكومة توافق

23/4/2014

إنتهت جلسة المباحثات الأولى بين وفدي المصالحة من حماس واللجنة الخماسية، فجر اليوم الأربعاء، باتفاق مبدئي، لم يُعلن رسمياً، على تشكيل حكومة كفاءات وطنية خلال 5 أسابيع.

وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، في تصريح مقتضب، إن جلسة وفدي المصالحة انتهت فجر اليوم، مؤكداً أن جلسة الحوار تمّت في ظروف إيجابية.

وذكر أنه جرى مناقشة ملفات الحكومة والانتخابات ومنظمة التحرير، وأن الحوار سيستكمل في جلسة أخرى الساعة الحادية عشر قبل ظهر اليوم.

بدوره، أكد المستشار الإعلامي لحكومة حماس، طاهر النونو، أن اللقاء شهد تقدماً ملموساً في عدد من الملفات وأنه سيتم استكمال بحث الملفات المتبقية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة فيها، عزام الأحمد، إن الأجواء التي دارت فيها أولى اللقاءات تؤشر على استعداد لدى الجميع من أجل إنهاء مأساة الانقسام.

وأشار الأحمد إلى أن الاتجاه يميل إلى تفويض الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات في أجل لا يتجاوز 6 أشهر بعد التشاور مع جميع القوى الفلسطينية.

وقال مراقبون إن لقاء وفدي المصالحة سادته روح تفاهم كبيرة أول مخرجاتها التوافق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية خلال 5 أسابيع من الآن.

وتوقع المراقبون أن يجري خلال الجلسة الثانية، صباح اليوم، توافق آخر على تشكيل الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير، وتفعيل دوره، إلى جانب آلية إعلان الانتخابات الفلسطينية.

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