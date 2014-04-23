البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس في جولة التصويت الأولى

فشل مجلس النواب اللبناني الأربعاء في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 أيار/مايو بسبب عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في الدورة الأولى من عملية الاقتراع. وحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعدا لجلسة ثانية لانتخاب الرئيس الأربعاء المقبل.

وحصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المنتمي إلى قوى 14 آذار على 48 صوتا من بين أصوات ال 124 نائبا الذين حضروا الجلسة، بينما أحصي 16 صوتا للمرشح الوسطي هنري حلو، وصوت لرئيس الجمهورية السابق أمين الجميل و52 ورقة بيضاء وسبع أوراق ملغاة.

ويتألف مجلس النواب من 128 عضوا وقد تغيب عن الجلسة سعد الحريري أبرز أركان قوى 14 آذار، والنائب عقاب صقر الذي يمثل نفس القوى بسبب تواجدهما منذ فترة طويلة خارج البلاد "لأسباب أمنية" كما يقول فريقهما الذي يؤكد أن حياتهما مهددة. كما تغيب النائبان خالد الضاهر من قوى 14 آذار أيضا، والنائب إيلي عون من كتلة "اللقاء الديموقراطي" بزعامة وليد جنبلاط من دون سبب معلن.

وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين فريقي 14 آذار و8 آذار اللذين لا يملك أي منهما الأكثرية المطلقة. كما توجد مجموعة من النواب الوسطيين أو المستقلين معظمهم ينتمون إلى كتلة جنبلاط التي يمكن أن ترجح الكفة بعد الدورة الأولى لمرشح أو لآخر، وكان جنبلاط تقدم بترشيح هنري حلو باسم "الحوار والاعتدال".

ويتطلب انعقاد جلسة الانتخاب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، وبحسب الدستور يحتاج المرشح إلى ثلثي أصوات المجلس أي 86 صوتا للفوز في الدورة الأولى ثم إلى الأكثرية المطلقة في الدورات التي تلي من دون أن يتغير النصاب المطلوب.

وفور قيام النواب بعملية الاقتراع السري عمد عدد من النواب وعلى رأسهم الزعيم المسيحي ميشال عون إلى مغادرة قاعة المجلس النيابي، ما أفقد الجلسة نصاب الثلثين. وبالتالي لم يكن في الإمكان عقد دورة ثانية من الاقتراع على الفور.

وقال عون للصحفيين بعد خروجه من الجلسة "انسحبنا لأنه لم يكن ممكنا تشكيل اتفاق حول أحد، لذلك تركنا القاعة، في الجلسة القادمة يمكن أن نشكل نوعا من الإجماع حول مرشح". وكان عون أعلن قبل الجلسة أنه لم يترشح إلى الانتخابات لأنه يريد أن يكون مرشح تتوافق حوله أكثرية.