واشنطن : لدينا أدلة على استخدام مواد كيميائية في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن لديها دلائل على استخدام مواد كيميائية سامة قد تكون الكلور، وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي أن الإدارة الأميركية تبحث حاليا معلومات تتعلق باستخدام مواد كيميائية سامة في مدينة "كفر زيتا"، وأنه يجري التحقق من المعلومات التي تشير إلى أن النظام السوري هو من استخدم هذه المواد.

وقالت المتحدثة الرسمية إن الولايات المتحدة ما زالت تحاول تحري الحقائق بشأن ما حدث، وأضافت أن حكومتها تتعامل مع "كل المزاعم باستخدام المواد الكيميائية في القتال بجدية شديدة، وستعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشرف على التنفيذ، وتحدد ما إن كان حدث أي انتهاك".

يشار إلى أن تحقيقا للأمم المتحدة توصل في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أن غاز السارين استخدم على الأرجح في جوبر على مشارف دمشق في أغسطس/آب الماضي، وفي عدة أماكن أخرى منها ضاحية الغوطة الخاضعة لسيطرة المعارضة في دمشق حيث قتل مئات الأشخاص.