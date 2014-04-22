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مويس يرحل عن مانشستر يونايتد بعد أقل من موسم

22/4/2014

ديفيد مويس مدرب مانشستريونايتد

تخلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء عن مدربة ديفيد مويس، بعد موسم مخيب للغاية منذ خلف أليكس فيرجسون في يوليو تموز الماضي.

وأعلن يونايتد رحيل المدرب البالغ من العمر 50 عاما بعد وقت قصير من وصول طاقم التدريب إلى مقر النادي وقال في بيان أنه يشكر مويس "على العمل الجاد والأمانة والنزاهة التي قدمها".

وعين مويس مدربا في يونايتد بتوصية من فيرجسون الذي اعتزل في نهاية الموسم الماضي مما أثار ذكريات الفترة السيئة التي عاشها يونايتدد بين 1969 و1971 حين اعتزل المدرب مات بابسي بعدما قضى 24عاما في المنصب، ولم يدم خلفه الذي اختاره بنفسه ويلف مكجينيس في المنصب لأكثرمن 18 شهرا قبل أن يعود بابسي للمنصب، ولا يرجح أن يعود فيرجسون لقيادة النادي من منصب المدرب ويعمل الآن كمستشار للنادي.

ريان جيجز

ووفقا لتقارير إعلامية فان يونايتد اتفق على تعيين المدرب الهولندي لويس فان جال الذي سيترك تدريب منتخب هولندا بعد كأس العالم بالبرازيل.

وقد يتولى لاعب الوسط المخضرم رايان جيجز البالغ من العمر 40عاما والذي انضم لطاقم مساعدي مويس المسؤولية في المباريات الأربع المتبقية من الموسم.

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