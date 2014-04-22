فرنسا تعتزم اتخاذ تدابير "لكبح جماح الجهاديين"

تعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم الثلاثاء باتخاذ تدابير من أجل "إثناء ومنع ومعاقبة" الرعايا الفرنسيين الذين يسعون إلى "الجهاد" داخل البلاد أو خارجها. وقال أولاند إن التدابير التي ستجمع بين مراقبة الإنترنت والأساليب التقليدية في جمع المعلومات مثل التحدث إلى العائلات التي لديها أطفال معرضين لخطر التطرف "ليست مصممة لمنع الإيمان ولكن لضمان عدم استخدام الدين لأغراض أخرى "، وتحديدا "الإرهاب".

وتهدف الخطة الكاملة التي سيكشف عنها وزير الداخلية برنارد كازينوف الأربعاء إلى التعامل مع تدفق الراغبين في الجهاد إلى سورية.

وقال أحد الصحفيين الفرنسيين الذين أطلق سراحهم من الأسر في سورية مطلع الأسبوع الجاري بعد احتجازهم لمدة 10 أشهر من جانب مجموعة مسلحة إن بعضاً من خاطفيه كانوا يتحدثون اللغة الفرنسية.

وفي كانون ثان/يناير الماضي، أفادت تقديرات الحكومة الفرنسية بأن 250 من الرعايا الفرنسيين أو سكان فرنسا يقاتلون في سورية، وهناك حوالي 100 شخص في طريقهم إلى هناك، في حين عاد بالفعل إلى فرنسا حوالي 75 شخصا. وتشعر فرنسا بالقلق بشكل خاص إزاء التهديد الذي يشكلونه بالنسبة للأمن الداخلي بمجرد عودتهم .