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تأجيل محاكمة مرسي بتهمة "التخابر مع جهات أجنبية"

22/4/2014

أرجأت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 آخرين بتهمة "التخابر مع جهات أجنبية" إلى الثامن والعشرين من نيسان/أبريل الجاري. وقرَّرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي تأجيل النظر لاستكمال الاستماع إلى الشهود في القضية.

وتشمل قائمة المتهمين بالإضافة إلى مرسي، كلا من المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ورئيس حزب الحرية و العدالة –  الذراع السياسي للتنظيم سعد الكتاتني، ورئيس ديوان الرئاسة السابق محمد رفاعة الطهطاوي، و سكرتير الرئيس المعزول أحمد عبد العاطي ,  ويُحاكم 20 متهماً في القضية حضورياً، و 16 غيابياً.

وتعود وقائع القضية إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، حينما أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإحالة مرسي و35 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية" خارج البلاد.

وتضمَّن قرار الإحالة، وفقاً لبيان النيابة العامة، أن المتهمين تخابروا مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ولمن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

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