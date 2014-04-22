الفلسطينيون يستبعدون خيار حل السلطة

أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن الفلسطينيين لا ينوون حل السلطة الفلسطينية في حال فشل مفاوضات السلام المتعثرة مع إسرائيل. وقال عريقات إنه لم يتحدث أي فلسطيني عن ذلك , غير أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو هي التي تقضي على السلطة وتدمرها يوميا بشكل ممنهج".

وأوضح عريقات أن الحكومة الإسرائيلية ألغت الاتفاقيات الموقعة والولاية القانونية والأمنية والاقتصادية والوظيفية للسلطة". مؤكدا أنه من المستحيل القبول باستمرار هذا الوضع المفروض من قبل إسرائيل.

وكان مسؤول فلسطيني كبير قد حذر من أن الفلسطينيين قد يلجأون إلى حل السلطة الفلسطينية، إذا ما فشلت مفاوضات السلام الجارية مع إسرائيل برعاية أمريكية، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه هذه المفاوضات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار.

من جانبها، وصفت الولايات المتحدة تفكيك السلطة الفلسطينية التي أنشئت عقب اتفاقية أوسلو 1993 "بالخطوة القصوى"، محذرة من أنها قد تهدد المساعدات المالية الأمريكية للفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي إن المجتمع الدولي وأيضا الفلسطينيون بذلوا قدرا كبيرا من الجهود لبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية، وبالتأكيد لن يكون من مصلحة الشعب الفلسطيني فقدان كل ذلك".

من جانبه، قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أهمية التهديدات قائلا إن السلطة الفلسطينية التي تحدثت أمس عن حلها، تتحدث اليوم عن الوحدة مع حماس، وأضاف قائلا : عندما تريد السلطة السلام فعليها أن تخبرنا.

وكان الفلسطينيون قد لوحوا بخيار حل السلطة التي أنشئت بموجب اتفاقيات أوسلو في 1993 لإدارة مناطق الحكم الذاتي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكنها المرة الأولى التي يطرحون فيها هذا التهديد منذ استؤنفت مفاوضات السلام المباشرة بينهم وبين إسرائيل برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في تموز/يوليو الماضي.

وتشهد عملية السلام مأزقا منذ رفضت إسرائيل الإفراج في 29 آذار/مارس عن دفعة رابعة وأخيرة من الأسرى الفلسطينيين.