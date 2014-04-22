ارتفاع ضحايا العبارة الكورية الجنوبية إلى 100 قتيل

وصلت حصيلة قتلى العبارة الكورية الجنوبية قبالة سواحل كوريا الجنوبية إلى مئة قتيل، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير في وقت ينشط الغطاسون بحثا عن بقية المفقودين.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن عدد ضحايا السفينة القابعة في قعر البحر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية بلغ المائة والمتوقع بأن يرتفع العدد بشكل كبير ، فيما لا يزال أكثر من 200 في عداد المفقودين، وذكرت إن العمليات انتقلت من مرحلة الإنقاذ والإسعاف، إلى انتشال الجثث والتعرف عليها، في ظل تراجع الآمال بالعثور على ناجين.

من جهته أعرب رئيس الوزراء جونغ هونغ وون، عن اعتذاره على تسبب الحكومة في الارتباك في عملية الإسعافات الأولية، حيث قام فريق التحقيق المشترك بين الشركة والنيابة العامة باعتقال اثنين من طاقم السفينة، وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن 87 قتيلاً، بينهم 3 أجانب، فيما ركز الغواصون بحثهم في الطابقين الثالث والرابع من السفينة المكونة من خمسة طوابق، حيث يُعتقد تواجد معظم الأشخاص المفقودين.

يذكر أن السفينة غرقت صباح الأربعاء الماضي وعلى متنها 477 شخصاً، بينهم 325 طالباً من مدرسة ثانوية في آنسان، فيما كانت في طريقها إلى جزيرة جيجو، وقد تم إنقاذ 179 شخصاً كانوا على متنها، وتعد حادثة العبارة واحدة من أسوأ الكوارث البحرية في كوريا الجنوبية منذ ما يزيد عن 20 سنة.