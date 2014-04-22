اجتماع برلماني غدا لانتخاب رئيس جديد للبنان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة تعقد غدا الأربعاء لانتخاب الرئيس الـ 13 للبلاد، منذ استقلاله عام 1943، و استبعدت الكتل النيابية أن تتم عملية الانتخاب في دورتها الأولى.

ولم يعلن اي مرشح مسيحي ماروني رسمياً ترشحه لرئاسة الجمهورية، باستثناء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، وتتردد في وسائل الإعلام أسماء مرشحين محتملين للوصول إلى القصر الرئاسي في بعبدا، أبرزهم زعيم تكتل الإصلاح والتغيير ميشال عون، الذي شدد في تصريحاته على أنه يفضل أن يكون مرشحا توافقياً بين الأطراف السياسية المختلفة، وإلا فإنه سيكون خارج سرب المرشحين, ورغم تشديد زعماء لبنان على أن الانتخابات الرئاسية صناعة لبنانية، ألا أن الذين يتابعون المعركة يقرون بإمكانية وجود بصمات إقليمية فيها,

وينص الدستور على أن النصاب القانوني لافتتاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان هو 86 نائبا على الأقل من أصل 128 هم عدد أعضاء المجلس, ويحتاج المرشح للرئاسة إلى أن ينال ثلثي عدد مجلس النواب البالغ 128 نائبا في الدورة الأولى من الاقتراع، على أن ينال 65 صوتاً على الأقل بالدورة الثانية من عملية الاقتراع.

واستبعدت الأوساط السياسية أن يحصل أي مرشح في جلسة الغد -في حال عقدت- على الأصوات المطلوبة وسط إجماع مختلف الكتل على أن جلسة الغد ستكون بمثابة جس نبض لجلسات لاحقة لمعرفة قوة المرشحين المحتملين للرئاسة.

ويقضي العرف السائد في لبنان أن تتوزع رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بين الطائفة المسيحية المارونية، والطائفة الشيعية الإسلامية، والطائفة السنية الإسلامية.

ولا ينص الدستور اللبناني على أن يقدم المرشح للرئاسة الأولى ترشيحه إلى مجلس النواب .