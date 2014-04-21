سباق ثنائي بين السيسي وصباحي بعد إغلاق باب الترشح للرئاسة

أغلقت لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر باب الترشح لخوض السباق الرئاسي وقالت أن قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي والسياسي اليساري حمدين صباحي هما فقط من قدم رسمياً أوراق الترشيح…

وستجري الانتخابات يومي 26 و27 مايو أيار ويتوقع أن يفوز بها السيسي إذ يحظى بتأييد قطاع كبير من المصريين في أعقاب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية على حكمه.

وقال المستشار عبد العزيز سلمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي أن اللجنة قررت غلق باب الترشح في تمام الثانية بعد ظهر الأحد.

وأضاف أن عدد توكيلات التأييد التي قدمها السيسي للجنة لدعم ترشحه بلغ 188 ألفا و930 بينما قدم صباحي 31 ألفا و555 توكيلا.

وطبقا للقانون يجب أن يحصل من يرغب في الترشح على تأييد 25 ألف ناخب من 15 محافظة على الأقل وألا يقل عدد المؤيدين في المحافظة الواحدة عن ألف ناخب من محافظات مصر "ال 27" .

وقال سلمان أن اللجنة حددت يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين لتلقي الطعون من أي من المرشحين على الآخر وبحسب الموقع الرسمي للجنة ستعلن القائمة النهائية للمرشحين وستبدأ فترة الدعاية يوم الثاني من مايو أيار.

ويتزعم صباحي الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2012 التيار الشعبي وهو تحالف يضم عدداً من الاحزاب والحركات السياسية.

واستقال السيسي الشهر الماضي كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع كي يتسنى له الترشح للانتخابات .

وينص قانون تنظيم انتخابات الرئاسة على أنه "يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة , فاذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

وينص القانون أيضا على أنه لو انسحب أي من المرشحين الاثنين أو استبعد فسوف تجري الانتخابات بمرشح وحيد ويشترط أن يحصل المرشح الوحيد حينئذ على تأييد خمسة بالمئة من إجمالي عدد الناخبين البالغ نحو 54 مليون ناخب.