تحديد الثالث من يونيو المقبل موعد انتخابات الرئاسة في سوريا

حدد رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، مشيرا إلى أن باب الترشح للانتخابات سيبدأ غدا الثلاثاء، و من المرجح أن تمنح الرئيس بشار الأسد فترة ولاية ثالثة .

وأعلن اللحام "فتح باب الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في سوريا تطبيقا لأحكام الدستور"، داعيا "من يرغب بترشيح نفسه للتقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة عشرة أيام تبدأ من صباح الثلاثاء في 22 نيسان/ابريل وتنتهي يوم الخميس في الأول من ايار/مايو".

من جانبه يواجه الأسد معارضة ضد حكمه منذ اندلاع الثورة في سوريا منذ ثلاث سنوات، وفي المقابل حذرت الأمم المتحدة ودول غربية النظام من إجراء الانتخابات، معتبرة أنها ستكون "مهزلة ديموقراطية" وذات تداعيات سلبية على التوصل إلى حل سياسي في سوريا.