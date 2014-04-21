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بوتين يوافق على منح الجنسية لناطقين بالروسية

21/4/2014

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته على تعديلات قانونية تيسر على المتحدثين باللغة الروسية في الاتحاد السوفيتي السابق منح الجنسية الروسية لهم، فقد أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي وافق على تعديلات قانونية تيسر على المتحدثين بالروسية في الاتحاد السوفيتي السابق اكتساب الجنسية الروسية.

وقال بوتين لمجلس الدولة "وقعت مرسوما لإعادة توطين سكان تتار القرم والسكان الأرمن والألمان واليونانيين وكل من عانى تحت قمع ستالين".

تجيء هذه التعديلات في أعقاب قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية وتصاعد التوتر في شرق أوكرانيا الذي يتحدث معظم.

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