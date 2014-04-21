بان كى مون: الانتخابات السورية ستعرقل الحل السياسي

قالت الأمم المتحدة الاثنين إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون حذر من أن الانتخابات الرئاسية التي أعلنت عنها سوريا ستعرقل الجهود للتوصل إلي حل سياسي للحرب الأهلية المندلعة في البلاد منذ ثلاث سنوات إذا أجريت في الثالث من يونيو.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن بان والوسيط الدولي في سوريا الأخضر الإبراهيمي "حذرا من أن إجراء الانتخابات في الظروف الحالية وسط الصراع الدائر والنزوح الواسع سيضر العملية السياسية ويعرقل احتمالات التوصل إلي حل سياسي."

وأضاف "مثل هذه الانتخابات لا تتوافق مع نص وروح إعلان جنيف" مشيرا إلي أن اتفاق أبرم في يونيو 2012 بشأن السعي لانتقال سياسي في سوريا.