الجزائر تعلن اختطاف أحد رعاياها في السودان

أعلنت الجزائر عن اختطاف أحد رعاياها في السودان خلال اعتداء مسلح استهدف يوم الجمعة الماضي حقل نفطي في مقاطعة كردفان الغربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية "عبد العزيز بن علي شريف" في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن "الاختطاف تم يوم 18 أبريل / نيسان الجاري خلال اعتداء مجموعة مسلحة على حقل نفطي في منطقة كردفان الغربية حيث يعمل مواطنينا لحساب شركة سودانية".

وأكد بن علي شريف أن مواطناً جزائريا آخر أصيب بجروح في نفس الاعتداء ولكنه ليس في حالة خطرة ويوجد حالياً في مستشفى الخرطوم حيث يحظى بالرعاية الطبية المناسبة.

كما أشار أن سفارة الجزائر بالسودان التي تعمل على مساعدة ودعم المواطن الجزائري المجروح على اتصال مستمر مع السلطات السودانية التي دعتها إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تحرير الرعية المختطف سريعا.

وعلى جانب آخرأعلن المتحدث باسم الجيش السودانى العقيد الصوارمى خالد سعد أن مسلحين هاجموا حقل نفط فى منطقة غرب كردفان واختطفوا ثلاثة من العاملين فى الحقل.

وقال الصوارمى لفرانس برس "هاجمت مجموعة مسلحة لم نحدد هويتها حقلاً نفطياً بولاية غرب كردفان واختطفت ثلاثة من العاملين فى الحقل وهم صينى وجزائرى وسوداني"، وأوضح ان القوة التى تحمى الحقل اشتبكت مع المجموعة المسلحة "وقتلت ثلاثة من أفرادها".