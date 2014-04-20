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30 قتيلا في غارة جديدة على مسلحين باليمن

20/4/2014

أكدت مصادر قبلية يمنية مقتل30 عنصرا مشتبها في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة وأصيب عدد كبير منهم بجروح في هجوم لطائرة بدون طيار الأحد جنوب اليمن، بحسب حصيلة جديدة في ثاني عملية من نوعها خلال يومين.

وقالت وزارة الدفاع إن غارات الأحد استهدفت منطقة جبلية نائية في الجنوب ونقل موقعها الإلكتروني عن مصدر رسمي في اللجنة الأمنية العليا قوله "إن الغارات نفذت في ضوء تلقي الأجهزة الأمنية معلومات استخباراتية مؤكدة بوجود عناصر مسلحة كانت تخطط لاستهداف منشآت حيوية مدنية وعسكرية" وقد استخدمت عبارات مماثلة لتبرير غارات السبت والتي قتل خلالها أيضا ثلاثة مدنيين.

وقالت مصادر قبلية إنه جرى نقل نحو 25 جثة من المواقع التي استهدفتها هجمات الأحد إلى بلدات مجاورة وأضافت أن ثلاث غارات منفصلة على الأقل وقعت بعد صلاة الفجر واستهدفت معسكرات يعتقد أنه لها علاقة بتنظيم القاعدة.

ولم تحدد وزارة الدفاع طبيعة الغارات الجوية لكن في كلتا الحالتين قالت مصادر محلية إن طائرة بدون طيار كانت تحلق فوق المناطق المستهدفة قبل الغارات، وتقر الولايات المتحدة باستخدام هجمات طائرات بدون طيار لاستهداف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب باليمن لكنها لا تعقب على العمليات.

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