نيويورك تايمز: أوباما يركز علي عزل روسيا عن العالم

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأحد أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يولي جل اهتمامه علي مسألة عزل روسيا من خلال قطع علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع العالم الخارجي ما يساهم في الحد من طموحاتها التوسعية ويجعلها دولة منبوذة.

وأضافت الصحيفة في تقرير بثته علي موقعها الالكترونى إنه مع استمرار أزمة أوكرانيا في تحد حتي للقرارات السهلة، يبحث الرئيس أوباما وفريق أمنه القومي الصراع الدائر من جانب آخر بهدف صياغة إستراتيجية جديدة طويلة الأمد لروسيا.

وأوضحت الصحيفة أنه مثلما نجحت الولايات المتحدة في التوصل إلي حل في أعقاب الحرب العالمية الثانية لمواجهة الاتحاد السوفيتي وطموحاته العالمية، يركز الرئيس أوباما علي عزل نظيره الروسى فلاديمير بوتين الذي يطمح في التوسع الخارجي وذلك من خلال فرض العقوبات المشددة وقطع علاقاته الاقتصادية والسياسية مع العالم الخارجي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس أوباما خلص إلي أنه حتي إذا كان هناك قرار تسوية لحالة المواجهة الراهنة حول شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، فانه لن يقيم علاقة بناءة مع الرئيس بوتين، ونتيجة لذلك، سيسعي أوباما خلال فترة ولايته المتبقية لكبح الإزعاج الذى قد يسببه بوتين.

وتابعت الصحيفة الأمريكية إن البيت الأبيض يستعد لفرض حزمة جديدة من العقوبات علي قائمة أخري من المسئولين الروس والمؤسسات فى غضون الأيام القليلة المقبلة إذا لم تلتزم موسكو بالاتفاق المبرم في جنيف يوم الخميس الماضي لنزع فتيل الأزمة.

ولفتت الصحيفة إلي أن الرئيس أوباما من غير المرجح أن يمد الإجراءات العقابية علي كافة القطاعات في الاقتصاد الروسي كما يفضل بعض مسئولي الإدارة الأمريكية.

ونوهت الصحيفة إلي أن عددا من المسئولين والنواب الأمريكين يشعرون بخيبة أمل وقلق متزايد من أن أوباما يبعث برسالة ضعيفة وهشة مثلما فعل عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إاليها، ولهذا يمارسون ضغطا بشأن فرض عقوبات سريعة وأكثر ضررا علي روسيا.