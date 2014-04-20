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غواصة تبدأ مهمتها الثامنة للبحث عن الطائرة الماليزية المفقود

20/4/2014

أكملت الغواصة "بلوفين-21" غير المأهولة المزودة بجهاز رادار يعمل تحت الماء حتي الآن نحو 50 % من عملها فى المنطقة التي تركز فيها عملية البحث عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة رحلة رقم "إم.إتش.370" التي اختفت في الثامن من مارس الماضى طبقا لما ذكرته وكالة "برناما" الماليزية للأنباء.

وقال مركز "تنسيق الوكالة المشتركة" إن منطقة البحث التي تركز عليها الغواصة جرى تحديدها كدائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات حول الإشارة الثانية التى رصدها جهاز "لتحديد المواقع عن طريق إرسال نبضات صوتية لمعرفة مكان الصندوقين الاسودين" للطائرة في الثامن من إبريل.

وذكر الوكالة المشتركة في بيان الأحد أنه لم يتم العثور حتى الآن على أى اتصالات مهمة

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