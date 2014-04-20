عبد الله عبد الله يتقدم نتائج الانتخابات الأفغانية

أفاد أحدث فرز رسمي لأصوات الناخبين في أفغانستان أُعلن الأحد أن وزير الخارجية الأسبق عبد الله عبد الله يتقدم سباق الانتخابات الرئاسية غير أن نصف الأصوات لم يتم إحصاؤه بعد.

وقالت اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان إن النتائج الأولية التي تستند إلى فرز نصف بطاقات الاقتراع في 34 إقليما أفادت بأن عبد الله يتقدم بنسبة 4،44 % يليه أشرف عبد الغني المسؤول السابق بالبنك الدولي بنسبة 2،33 % من الأصوات التي قالت إنها غير مزورة. وقال أحمد يوسف نورستاني رئيس لجنة الانتخابات في مؤتمر صحفي "هذه الإحصائيات التي نطلعكم عليها جزئية وقابلة للتغير".

ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية في 14 مايو/ أيار على أن تجرى جولة الإعادة إن كانت هناك حاجة لها في أواخر الشهر نفسه.

وينظر إلى جولة الإعادة على أنها اقتراح محفوف بالمخاطر في أفغانستان بالنظر إلى المخاوف الأمنية الكبيرة واحتمال انخفاض نسبة الإقبال والتكلفة خاصة وأن الجولة الأولى تجاوزت 100 مليون دولار.

وأشاد حلفاء أفغانستان بالانتخابات التي أجريت في الخامس من أبريل/ نيسان ووصفوها بالناجحة نظرا للإقبال الكبير وفشل حركة طالبان في شن هجمات كبيرة خلال يوم الاقتراع.

وتشير التقديرات الرسمية إلى بلوغ نسبة الإقبال 60 % من الناخبين الذين يحق لهم التصويت وعددهم 12 مليونا لكن مصادر تؤكد أن هناك ما يصل إلى 18 مليون بطاقة اقتراع متداولة.

وقال جول أغا شيرازي وهو أحد المرشحين التسعة وحاكم سابق لإقليم قندهار"مسؤولون رفيعو المستوى من حكام الولايات إلى النواب شاركوا في تسويد البطاقات" وأضاف "قادة المقاطعات ومسؤولو الشرطة والجميع شارك لم يحدث شيء من هذا القبيل في الانتخابات السابقة".

وجرى الإبلاغ عن حالات تزوير خطيرة في هذه الانتخابات الأمر الذي يهدد مشروعية انتخابات تستهدف إطلاق أول انتقال ديمقراطي للسلطة في أفغانستان.

وألزم الدستور الرئيس حامد كرزاي بعدم خوض فترة جديدة بعد أكثر من 12 عاما له في السلطة في وقت تستعد فيه أفغانستان للوقوف على أقدامها بينما يتأهب معظم القوات الغربية لمغادرة البلاد بنهاية العام.