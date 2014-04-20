دعوات لاستمرار التواجد بالمسجد لإفشال محاولات اقتحامه

جددت مؤسسة "الأقصى للوقف والتراث" الناشطة في مجال الدفاع عن المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية دعوتها إلى استمرار التواجد والرباط الدائم والمستمر في المسجد الأقصي المبارك لإفشال محاولات اقتحامه من قبل المستوطنين اليهود.

ووجهت المؤسسة في بيان صحفي الأحد من مقرها بمدينة "أم الفحم" داخل الخط الأخضر شمال فلسطين التحية لجموع المعتكفين والمصلين الذين تواجدوا ورابطوا دفاعا وحماية للمسجد الأقصي، مؤكدة أنهم سجلوا موقفا مشرفا بحق المسجد.

وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 30 فلسطينيا علي الأقل فى أعقاب المواجهات التى إندلعت صباح اليوم بين المرابطين في المسجد الأقصي من جهة وبين قوات الاحتلال من جهة أخرى، وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت نحو 25 شابا فلسطينيا للاشتباه في قيامهم بأعمال مقاومة في الأقصي، بالإضافة إلي 5 أخرين أثناء محاولتهم التسلل علي السور الشرقي والدخول إلي المسجد.

وإندلعت المواجهات بعد أن اقتحم عناصر من جنود وشرطة الاحتلال باحات المسجد الأقصى في أعقاب السماح للمستوطنين اليهود بدخوله وعلي رأسهم نائب رئيس الكنيست المتطرف موشيه فيجلين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق منذ عصر أمس معظم أبواب المسجد الأقصي المبارك، حيث نصبت الحواجز الحديدية علي أبوابه، وأبقت فقط أبواب (السلسلة، وحطة، والمجلس) مفتوحة، بينما تمنع الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من دخول المسجد