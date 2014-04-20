تيار المستقبل سيعلن تأييده ترشيح جعجع للرئاسة

ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن قيادة تيار المستقبل ستعلن خلال 48 ساعة تأييدها لترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لمنصب الرئاسة اللبنانية.

وقالت الصحيفة الأحد إن قرار تيار المستقبل اتخذ بناء علي نتائج لقاءات بين نادر الحريري مدير مكتب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وبين جعجع وتركز البحث بينهما علي الآلية الأفضل للإعلان الرسمي عن موقف التيار الحريص في الوقت نفسه علي وحدة قوي 14 آذار، وأشارت إلي تصاعد حملة حزب الله الإعلامية علي ترشيح جعجع والتى تتركز علي فتح سجلات الحرب الأهلية ودور جعجع فيها.

وحول جلسة الانتخاب الرئاسية في البرلمان اللبناني المحددة يوم الأربعاء المقبل، كشفت "النهار" عن سيناريوهات راجت فى المجالس السياسية أبرزها أن يقاطع فريق 8 آذار الجلسة تجاوبا مع موقف رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بحيث لا يتوافر نصاب الثلثين القانونى، وبالمقابل هناك من يتوقع مشاركة فريق 8 آذار فى الجلسة على أن يتم التصويت لعضو التكتل النائب أميل رحمة أو لزعيم تيار المردة سليمان فرنجية.

من جهتها، أوضحت صحيفة "الديار" أن المواقف السياسية بالنسبة إلي الاستحقاق الرئاسي لازالت علي حالها لكنها ستبدأ بالوضوح بعد غد الثلاثاء وقبل 24 ساعة من جلسة الانتخاب التى دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن العماد ميشال عون سيطرح نفسه مرشحا توافقيا لرئاسة الجمهورية.

وبالنسبة لجلسة الانتخاب اعتبرت الصحيفة أن النصاب سيتوفر في الجلسة الاولى فقط لكنه لن يكتمل في الجلسة الثانية في ظل عدم نضوج التوافق الداخلي والإقليمي علي اسم رئيس الجمهورية الجديد