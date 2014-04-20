تحذير أممي من كارثة إنسانية في مخيم اليرموك

صورة أرشيفية

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الأحد تقريرا عن تحذير الأمم المتحدة من كارثة إنسانية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين -الواقع ضمن إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) إن أكثر من 20 ألف مدني يواجهون خطرا محدقا بالموت جوعا، وذلك بعد انهيار اتفاق بين أطراف النزاع السوري على السماح بإدخال الطعام. ومنذ عشرة أيام، لم تدخل أي إمدادات من الطعام إلى المخيم الذي تفرض عليه القوات الحكومية حصارا.

ونقلت الصحيفة عن كريس غونيس، المسؤول بالوكالة، قوله إنه "حتى قبل هذا، كانت هناك تقارير عن حالات وفاة من الجوع، وأمهات يطعمن أبنائهن حشائش وتوابل تم التقاطها من الطريق". وأضاف غونيس أن "الوضع في اليرموك كان بائسا بالفعل. والآن أصبح أكثر من بائس".

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد حذرت أمس السبت، من أن الغذاء الموزع في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي سوريا سينتهي الأحد، مما سيؤدي إلى جوع آلاف الأشخاص.

كذلك ذكرت ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن "المحاصرين في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق يواجهون المجاعة، مع توقع نفاد كميات الطعام الموجودة لديهم بحلول اليوم الأحد".

وقالت الصحيفة إن "إمدادات الغذاء لم تدخل المخيم منذ عشرة أيام، وإن السلطات السورية لم تسمح بمرور إمدادات الطبية والغذائية الأيام الماضية، ولن تسمح بمرور شاحنات الطعام خلال عطلة عيد الفصح، ما اضطر الناس إلى العودة لأكل أوراق الشجر وعلف الحيوانات".

وكانت "الأونروا" قد مُنعت في 18 أبريل/نيسان من الدخول للمخيم وتوزيع المواد الغذائية، في أعقاب التصعيد الأخير بين أطراف الصراع الدائر في سوريا.