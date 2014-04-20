البابا يدعو لإنهاء الحرب في سوريا وأوكرانيا في عيد القيامة

دعا البابا فرنسيس في خطابه بمناسبة عيد القيامة أمام حشد كبير الأحد إلى إنهاء الحروب في سوريا وأوكرانيا وأفريقيا وندد "بالتبذير الهائل" بينما يعيش الكثيرون تحت خط الجوع.

وقال في رسالته إلى العالم " نسألك أيها الرب أن تضع نهاية لجميع الحروب والصراعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة قديمة أو حديثة".

وقاد فرنسيس الذي يحتفل بثاني عيد للقيامة بعد توليه منصب الحبر الأعظم قداسا شارك فيه حشد كبير لا يقل عن 150 ألف شخص ملئوا ساحة القديس بطرس، وتحدث البابا في رسالته حول معاناة الأشخاص في أنحاء العالم، وقال " ندعو الله أن يساعدنا في التغلب على آفة الجوع التي زادتها الصراعات والتبذير الهائل الذي كثيرا ما نكون مسؤولين عنه". ومنذ انتخابه جعل البابا فرنسيس الدفاع عن الفقراء سمة مميزة لبابويته حيث كثيرا ما انتقد الدول المتقدمة والتطرف في الرأسمالية والزيادة المفرطة في الاستهلاك.

وصلى البابا البالغ من العمر 77 عاما من أجل حماية أفراد المجتمع المعرضين بشكل خاص للاستغلال والإساءة والهجر وهم النساء والأطفال والمسنون واللاجئون، كما دعا المجتمع الدولي إلى التفاوض بجرأة على السلام الذي طال انتظاره في سوريا حيث قتل أكثر من 150 ألف شخص في الصراع الدائر هناك ثلثهم مدنيون، كما فر الملايين من البلاد. وقال البابا "نصلي بصورة خاصة من أجل سوريا ومن أجل أن يحصل كل الذين يعانون آثار الصراع على المساعدة الإنسانية اللازمة وألا يستخدم أي طرف القوة الفتاكة مرة أخرى خاصة ضد السكان المدنيين العزل".

كما تطرق إلى الوضع في أوكرانيا وقال " ندعو الله أن ينير المبادرات التي تدعو للسلام في أوكرانيا ويجعلها مصدر إلهام لكي يتمكن كافة المشاركين بدعم من المجتمع الدولي من بذل كل الجهود لمنع العنف ومن رسم مسار لمستقبل البلاد بروح من الوحدة والحوار" وأشار أيضا إلى إنهاء العنف في العراق وفنزويلا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.