الأسد يزور بلدة معلولا بمناسبة "عيد القيامة"

قالت وسائل إعلام رسمية إن الرئيس السوري بشار الأسد زار الأحد بلدة معلولا التاريخية التي استعادت قوات النظام السيطرة عليها الأسبوع الماضي، وذلك في وقت يسعى فيه لإقناع الرأي العام بأن الحكومة هي أفضل حماية لهم من المسلحين.

وتأتي زيارة الأسد لمعلولا بمناسبة "عيد القيامة"، حيث تمثل ظهورا نادراً له خارج العاصمة دمشق. وتسلط الزيارة الضوء أيضا على تنامي ثقة الحكومة في "الانتصارات" التي حققتها في الآونة الأخيرة ضد المعارضة المسلحة في انحاء العاصمة وعلى الحدود اللبنانية، على حد قولهم.

وكان مقاتلون إسلاميون بعضهم من جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة سيطروا على جزء من البلدة في ديسمبر/كانون الأول واحتجزوا عدة راهبات رهائن، ثم أطلق سراحهن في مارس/آذار في إطار اتفاق لتبادل الأسرى.