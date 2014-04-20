أوكرانيا تتهم روسيا بتدبير إطلاق نار في شرق البلاد

اتهم جهاز الأمن الأوكراني روسيا بتدبير حادث إطلاق نار مميت الأحد قتل خلاله انفصاليون مؤيدون لموسكو في شرق البلاد. وقالت الشرطة في بيان يصف الحادث بأنه "هجوم مدبر". وأضاف البيان أنه لم توجد أي مجموعة "سوى المخربين والمجرمين الذين يتلقون الدعم والسلاح من المخابرات العسكرية الروسية." ونفت حركة رايت سكتور القومية الأوكرانية التي اتهمها الانفصاليون بإطلاق النار أي دور لها في الحادث وألقت بالمسؤولية على القوت الروسية الخاصة.

من جانبها اتهمت روسيا كييف بالتقاعس عن حماية المدنيين في شرق أوكرانيا الذي يتحدث سكانه بالروسية وهددت بالتدخل نيابة عنهم كما فعلت بضمها شبه جزيرة القرم الشهر الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن شرطتها لم يعد بإمكانها مزاولة نشاطها في سلافسيانك منذ احتل المسلحون المؤيدون لموسكو البلدة في وقت سابق هذا الشهر. لكنها قالت في بيان إنها تحققت من أن ثلاثة رجال على الأقل قتلوا فيما تشتبه أنه حادث دبره عملاء روس.

وأضافت الوزارة أن الانفصاليين الذين يديرون نقطة تفتيش على طريق مؤد لسلافيانسك ردوا إطلاق النار بعد أن فتح مسلحون في أربع سيارات النار عليهم الساعة الثانية والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

ونفت الوزارة أن تكون أي من قواتها شنت الهجوم خلال الليل حول سلافيانسك التي وصفتها بأنها "أخطر مكان في أوكرانيا في ظل وجود المخربين الأجانب والجماعات المسلحة غير المشروعة."