منظمة الصحة العالمية : تفشي الإيبولا في غينيا محدود

قللت منظمة الصحة العالمية من خطورة تفشي فيروس الإيبولا القاتل الذي يشتبه في تسببه بمقتل أكثر من 80 شخصا في غينيا وذلك بعد يوم واحد من تحذير منظمة أطباء بلا حدود من تفشي للفيروس لا سابقة له.

وتسارع دول في غرب إفريقيا من بينها سيراليون وليبيريا المجاورتين للحد من انتشاره، حيث رصدت حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس ،وفرضت كثير من هذه الدول قيودا خاصة بالصحة والسفر.

وانتقدت المنظمة الحكومات والمنظمات العالمية المعنية بالصحة لعدم بذلها ما يكفي من الجهد للتصدي للأمر. وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أنها تواجه مهمة صعبة لأن الإصابات تنتشر في أماكن متباعدة أخطرها في العاصمة الغينية كوناكري المكتظة بالسكان.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات المشتبه فيها وعدد حالات الإصابة المؤكدة لم يتغير في غينيا عن اليوم السابق وهي 122 حالة توفيت منها 80. وفي ليبيريا كانت هناك سبع حالات مشتبه بها أو تأكدت إصابتها توفيت منها أربع حالات.

وقال جريجوري هارتل المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي في جنيف "هذا لا يزال صغيرا نسبيا أكثر من تفشي أكبر كان به ما يزيد عن 400 حالة". في إشارة إلى انتشار الفيروس في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو وأوغندا في وقت سابق.

وأضاف إن هذه ليست المرة الأولى التي يبلغ فيها عن الإيبولا في عاصمة ما فقد أصابت ليبرفيل عاصمة الغابون في التسعينات، وقال هارتل " تسبب الإيبولا قلقا كافيا ويجب أن نكون حذرين للغاية بشأن وصف شيء لا يزال حتى الآن تفشيا بحالات متفرقة".

ولكن برونو يوخوم المدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود قال إن انتشار الفيروس في عدة أماكن ومدينة مثل كوناكري يعيش بها نحو مليوني شخص هو أمر لافت للاهتمام، وأضاف "إنه بالنظر لمعدلات الوفاة الكبيرة بين الحالات التي تم التعرف عليها فيجب التعامل مع الأمر على إنه غاية في الخطورة".