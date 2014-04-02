مقتل ضابط ومواطن بانفجار أماما جامعة القاهرة

خبراء المفرقعات ينتشرون في مكان الانفجار لجمع ا؟لأدلة (رويترز-أرشيف)

قال مسؤولو أمن مصريون إن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت خارج جامعة القاهرة الأربعاء مما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما ضابط شرطة برتبة عميد فيما يبدو أنه أحدث هجوم يشنه متشددون في البلاد.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجارات لكن متشددين إسلاميين نفذوا العديد من العمليات المماثلة التي استهدفت قوات الأمن منذ عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي بعد احتجاجات على حكمه.

وتشكل هجمات المتشددين تهديدا للأمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل وكذلك لقطاع السياحة المهم الذي تعتمد مصر على عائداته.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عبوتين ناسفتين زرعتا بين الأشجار خارج أسوار الجامعة الواقعة في محافظة الجيزة انفجرتا مما "أسفر عن استشهاد العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة وإصابة خمسة من الضباط من قوة مديرية أمن الجيزة".

وقال أربعة من مسؤولي الأمن لرويترز إن انفجارا ثالثا وقع بعد وقت قصير في نفس الموقع مما أسفر عن مقتل شخص، وقال شهود عيان وصحفيون إن الانفجارات سببت حالة من الذعر داخل الحرم الجامعي وفي الشوارع المجاورة وهرع الناس للاحتماء كما عثرت الشرطة على قنبلة رابعة.

وقال طالب في جامعة القاهرة وكان في طريقه للخروج منها بعد وقوع الانفجارات "نتوقع استمرار المشكلات لفترة طويلة، كيف يمكن للشرطة أن تحمينا وهي غير قادرة على حماية نفسها.. مستحيل".

ووأورد الموقع الإلكتروني لصحيفة اليوم السابع المستقلة فيديو قال إنه يرصد لحظة وقوع أول انفجارين، وظهر فيه عمود من الدخان يتصاعد فوق شجرة، ثم سمع دوي انفجار بعد لحظات وهو ما يعتقد أنه صوت الانفجار الثاني، كما ظهر رجال الأمن وهم يبتعدون عن موقع الانفجارين قبل أن يعودوا إليه بعد إشهار أسلحتهم.

من جهته قال مجلس الوزراء في بيان إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب "أمر بعقد لجنة أمنية بحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل والمخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن القومي" بعد وقوع الانفجارات.

ووصف البيان الانفجارات بأنها "عبث الخائنين من أنصار الجماعات الإرهابية" وبأنها "حادث جبان لن يثني الدولة عن عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإرهاب".

وقال عمرو دراج القيادي بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية عبر تويتر "أدين بشكل واضح لا لبس فيه جريمة التفجير التي وقعت اليوم في ميدان النهضة (خارج الجامعة)، هذا فشل واضح للداخلية في تأمين أبنائها".

وتزايدت التفجيرات والهجمات المسلحة التي تستهدف عناصر الأمن منذ عزل مرسي، وقالت الحكومة هذا الأسبوع إن عدد القتلى جراء هذه الهجمات بلغ حوالي خمسمائة أغلبهم من عناصر الشرطة والجيش.

ويتوقع محللون أن يصعد المتشددون هجماتهم قبل الانتخابات المقررة يومي 26 و27 مايو المقبل والتي يتوقع أن يفوز بها عبد الفتاح السيسي قائد الجيش ووزير الدفاع السابق الذي أعلن عزل مرسي.

ويحظى السيسي بتأييد قطاع كبير من المصريين الذين ينظرون له على أنه المنقذ القادر على إنهاء الاضطرابات السياسية وتحقيق الاستقرار لكن الإسلاميين يعتبرونه قائدا لانقلاب عسكري.

واعتقل وقتل آلاف من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بعد فض اعتصامين بميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة في احتجاجات واشتباكات مع الأمن منذ عزل مرسي.

وفي الأسبوع الماضي قررت محكمة في المنيا بجنوب البلاد إحالة أوراق أكثر من خمسمائة شخص للمفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بالضلوع في أعمال عنف اندلعت بعد عزل مرسي وهو ما أثار انتقادات واسعة من الغرب وجماعات حقوق الإنسان.

وقال حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات الرئاسة السابقة والمرشح المحتمل في الانتخابات القادمة عبر تويتر "استهداف جامعة القاهرة منارة النهضة المصرية دليل جديد علي خسة وتخلف ودموية الإرهاب. مصر ستنتصر علي الإرهاب وستقتص لشهدائه".