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غل يدعو من الكويت لزيادة الاستثمارات العربية ببلاده

2/4/2014
عبدالله غل رئيس تركيا (أرشيف- Getty)

دعا الرئيس التركي عبدالله غل في الكويت الدول العربية إلى الاستثمار في بلاده مؤكدا أن تركيا تتمتع بالاستقرار السياسي اللازم إضافة إلى تقديمها فرصا لربحية مرتفعة.

وقال غل أمام منتدى كويتي تركي للأعمال "هناك القليل من المخاطر والكثير من الربح في تركيا التي هي بلد مثالي".

وأضاف "تاكدوا أن مناخ الأعمال نفسه الموجود حاليا سيكون موجودا خلال السنوات العشر المقبلة" في إشارة على ما يبدو إلى فوز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في الانتخابات البلدية الأخيرة.

وكان غل قد وصل الثلاثاء الماضي إلى الكويت في زيارة مدتها ثلاثة أيام يرافقه وفد يتضمن عددا من رجال الأعمال، وأجرى غل محادثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ووقع البلدان عددا من اتفاقيات التعاون، وقد افتتح غل مكتبا لشركة بيغاسوس للطيران الاقتصادي والتي مقرها إسطنبول.

وبدوره أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك أمام منتدى الأعمال أن انتصار حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية يظهر بأن "الاستقرار السياسي سيستمر لفترة طويلة" في تركيا، وأشار الوزير أيضا إلى ضعف مستوى الاستثمارات الخليجية في تركيا.

وبحسب شيمشك فإن الاستثمارات الأوروبية تشكل 80% من الاستثمارات الخارجية المباشرة في تركيا والبالغة 136 مليار دولار على حد قوله.

وبحسب خبراء فإن الغالبية العظمى من الاستثمرات الخليجية التي تقدر بترليوني دولار مستثمرة في أوروبا والولايات المتحدة.

وكانت تركيا قد وقعت في سبتمبر 2008 اتفاقية شراكة إستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أعرب غل عن رغبته في إعادة تنشيط هذه الشراكة.

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