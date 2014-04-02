عباس يوقع اتفاقيات دولية تحرج أميركا

أبومازن بعد توقيع للاتفاقيات (أرشيف-Getty)

أدى القرار المفاجئ للرئيس محمود عباس بتوقيع 15 اتفاقية أممية دولية تعزز من وضع الفلسطينيين في مواجهة اسرائيل إلى زيادة الضغوط على الولايات المتحدة التي تبذل جهودا مضنية لإعادة محادثات السلام إلى مسارها.

وقال مسؤولون إن الاتفاقيات التي وقعها عباس من ضمنها معاهدات جنيف وهي نص مهم للقانون الدولي يتعلق بادارة الحرب والاحتلال.

ويأمل الفلسطينيون في أن يوفر لهم التوقيع على هذه المعاهدات أساسا قويا للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكاوى رسمية في نهاية الأمر ضد إسرائيل بسبب استمرار احتلالها للأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967.

وألغى وزير الخارجية الأميركي جون كيري -الذي يعد اتفاقا معقدا ثلاثي الأطراف لكي تستمر المفاوضات المتعثرة أصلا- زيارته إلى رام الله العاصمة الفلسطينية الفعلية التي كانت بعد التحرك المثير لعباس مساء الثلاثاء الماضي.

وقال كيري للصحفيين في بروكسل حيث كان يحضر اجتماعا وزاريا للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "نحث الجانبين على إظهار ضبط النفس أثناء عملنا معهم".

وأشار مسؤولون فلسطينيون إلى أن الأزمة الجديدة يمكن أن تنتهي قريبا إذا أوفى الإسرائيليون بتعهدهم بالإفراج عن أكثر من 20 سجينا فلسطينيا أمضوا فترات احتجاز طويلة.

وقالت اسرائيل إنها تريد أولا تعهدا من القيادة الفلسطينية بتمديد المحادثات إلى ما بعد المهلة التي تنتهي في 29 إبريل الجاري.

وأشار كيري إلى أن عباس بعد التوقيع على الاتفاقيات الدولية أبلغ اجتماعا لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بأنه سيبقى على اتصال بالأميركيين.

وقال كيري "الشيء المهم هو الإبقاء على تحرك العملية وإيجاد سبيل لمعرفة إن كانت الأطراف مستعدة للمضي قدما. في النهاية هذا الأمر متروك للأطراف".

وامتنع متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق على الإجراء الذي اتخذه عباس.

وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي زئيف إلكين وهو متشدد وعضو حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو إن أحدث خطوة اتخذها عباس حول اتفاق تمديد المحادثات المقترح إلى مهزلة.

وكانت المستوطنات الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها حجر عثرة في المحادثات التي بدأت في يوليو الماضي. وترى معظم الدول حول العالم أن هذه المستوطنات غير شرعية.

وتعثرت أيضا المفاوضات الحالية التي تهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية وإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بسبب معارضة الفلسطينيين لمطلب إسرائيل بالاعتراف بها دولة يهودية.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن تقاعس إسرائيل عن الإفراج عن السجناء كان معناه أن عباس لم يعد ملتزما بعدم مواجهة إسرائيل في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وقال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية إنه يجب على الولايات المتحدة أن تجبر إسرائيل على أن تنفذ اتفاقها بالإفراج عن المجموعة الرابعة من السجناء.

وكان كيري قد قام بزيارة غير مقررة للقدس يوم الاثنين في إطار مساع للتغلب على العقبات بإعداد اتفاق يتضمن احتمال الإفراج عن جوناثان بولارد الجاسوس الإسرائيلي المسجون في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات.

وقال مسؤولون مقربون من المحادثات إن الاتفاق يشمل أيضا قيام إسرائيل بالإفراج عن مئات الفلسطينيين السجناء وتجميد جزئي محتمل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وقال جورج جياكمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت في الضفة الغربية إن عباس يريد "إظهار أنه جاد وليس هو فقط وإنما السلطة الفلسطينية بالكامل وأن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن يحسب لها حساب وأن تؤخذ على مأخذ الجد".

غير أن روبي سابيل أستاذ القانون والمستشار القانوني السابق لوزير الخارجية الإسرائيلي وصف توقيع عباس على المعاهدات بأنه "مجرد إجراء رمزي" مشيرا إلى أنه لم يصل إلى حد تقديم أي طلب جديد للعضوية في المنظمات الدولية.

من جهته حذر وزير السياحة الإسرائيلي عوزي لانداو من أن سعي السلطة الفلسطينية للانضمام إلى منظمات أممية ومعاهدات دولية قد يدفع إسرائيل إلى ضم أراضي في الضفة الغربية، في وقت جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها استمرار المفاوضات مع إسرائيل.

وقال عوزي، وهو عضو في الحزب اليميني إسرائيل بيتنا، للإذاعة الإسرائيلية اليوم "إذا كانوا يهددون بالذهاب إلى الأمم المتحدة، فعليهم أن يعرفوا أمرا بسيطا سيدفعون ثمنا باهظا".

يذكر أن الجاسوس الإسرائيلي بولارد يحمل الجنسية الأميركية وهو محلل سابق بالبحرية وقد أقر عام 1987 بأنه تجسس لحساب إسرائيل. وربما يعطي الإفراج عنه لنتنياهو الفرصة التي قد يحتاجها لإقناع المتشددين في ائتلافه الحاكم بتجميد البناء الاستيطاني جزئيا والإفراج عن مزيد من السجناء.

لكن التقارير التي أشارت إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد يفوض بالإفراج المبكر عن بولارد أشاعت قلقا شديدا في أجهزة المخابرات الأميركية التي تضررت بالفعل من تسريبات إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية.