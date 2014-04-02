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زلزال بقوة 8.2 درجة قبالة الساحل الشمالي لتشيلي

2/4/2014

هز زلزال بقوة 8.2 درجات قبالة الساحل الشمالي لتشيلي  الثلاثاء، وتسبب في أمواج مد عاتية تسونامي والتي نتج عنها انهيارات أرضية أغلقت الطرق السريعة وأدت إلى مقتل خمسة أشخاص.

 وقال مركز الإنذار المبكر من أمواج المد العاتية تسونامي في المحيط الهادي إن الزلزال وَلَد أمواج مد عاتية بلغ ارتفاعها 3ر2متر وقالت القوات البحرية إن أول موجة تسونامي أصابت الساحل بعد 45 دقيقة من وقوع الزلزال .  

من جهتها قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال كان على عمق بسيط بلغ عشرة كيلومترات تحت قاع البحر وعلى بعد نحو100 كيلومتر إلى الشمال الغربي من مرفأ ايكويك بالقرب من حدود تشيلي مع بيرو.

وقال وزير الداخلية رودريجو بينيليلو: "تفيد المعلومات المتوفرة لدينا الآن أن تحذيرا من تسونامي على مستوى البلاد سيظل ساريا لمدة ست ساعات أخرى لذلك يتعين علينا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة نظرا لأن المدينة التي أُجلى سكانها ستظل كذلك لبضع ساعات أخرى انتظارا لأن تعلن البحرية التشيلية انتهاء الخطر" .

 وقد قامت السلطات التشيلية بإجلاء آلاف السكان من الساحل الشمالي لتشيلي وأصدرت تحذيرا من أمواج مد.

يذكر أنه في عام 2010 تسبب زلزال قوته 8ر8 درجة في أمواج مد تسونامي أحدثت دمارا هائلا في عدة مدن ساحلية في وسط وجنوب تشيلي وأودت بحياة 526 شخص.

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