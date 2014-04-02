بان يعبر عن قلقه من أحكام الإعدام الجماعية بمصر

بان كي مون (أرشيف-الجزيرة مباشر)

عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمصر عن قلقه من حكم أصدرته محكمة بإعدام 529 شخصا واحتجاز صحفيين، جاء ذلك خلال لقاءة بوزير الخارجية المصري على هامش قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.

وقال المكتب الإعلامي لبان في بيان "نقل الأمين العام للوزير قلقه العميق بخصوص أحكام الإعدام الجماعية التي أعلنت في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى احتجاز صحفيين".

وكانت محكمة مصرية في محافظة المنيا بجنوب البلاد أصدرت حكما الشهر الماضي بإعدام 529 من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي مما أثار انتقادات قوية من جانب الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان.

وحاكمت مصر في فبراير الماضي ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة القطرية وهم مصري وإسترالي وكندي من أصل مصري بتهمة مساعدة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، وانتقدت منظمات حقوقية القضية بوصفها انتهاكا لحرية التعبير.