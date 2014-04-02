انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في العراق

بدأت حملة الانتخابات التشريعية العراقية التي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة، وباشر آلاف المرشحين المستقلين أو الممثلين لكيانات سياسية إعلان ترشحهم وبرامجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الصور واللافتات.

ومن المرجح أن لا تنظم الانتخابات في جميع مناطق محافظة الأنبار، التي تعاني من سوء الأوضاع الأمنية، حيث تتواصل في بعض مدن المحافظة العمليات المسلحة والاشتباكات بين القوات العراقية ومسلحين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف أمس الثلاثاء إن سكان مدينة الفلوجة التي خرجت عن سيطرة الحكومة منذ عدة أشهر سيشاركون في الانتخابات العامة إذا ما استطاعوا الخروج من المدينة في يوم الانتخابات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ملادينوف قوله إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "وضعت ترتيبات لتصويت مشروط للمهجرين داخليا في الأنبار وخارجها"، موضحا أن المفوضية "لن تستطيع إجراء الانتخابات داخل الفلوجة".

وانتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات للمرشحين البالغ عددهم 940 للتنافس على 328 مقعدا في مجلس النواب، وسط توقعات بعدم فوز أي من الأحزاب المتنافسة بأغلبية مطلقة، مما سيؤدي -كما حصل في الانتخابات السابقة- إلى الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة.

ويطرح الناخبون الكثير من المشاكل، بينها سوء الخدمات وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى سوء الأوضاع الأمنية التي أدت إلى مقتل أكثر من 2200 شخص خلال الفترة الماضية من هذا العام.

ويتوقع أن يفوز ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بأكبر عدد من أصوات الناخبين رغم وجود منافسين آخرين بينهم حزب الأحرار الذي يعد حتى الآن الممثل الرئيسي للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر.

وغالبا ما تخضع الحملات الانتخابية في العراق، بالإضافة إلى أدوار الأحزاب السياسية، إلى تأثيرات طائفية وقبلية.

وفي ما يتعلق بغرب وشمال البلاد، فمن المتوقع أن ينحصر التنافس بين رئيس البرلمان أسامة النجيفي وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء.

وفي إقليم كردستان العراق الذي يتمتع باستقلال ذاتي، من المرجح أن يتراجع الاحتكار التاريخي للحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، أمام حركة التغيير.