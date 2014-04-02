الفلسطينيون يوقعون معاهدات دولية للضغط على إسرائيل

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على وثيقة للانضمام إلى 15 معاهدة ومنظمة دولية ردا على تأخر إسرائيل في الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ما أدى إلى زيادة الضغوط على الولايات المتحدة التي تبذل جهودا لإعادة محادثات السلام إلى مسارها.

من جهته، ألغى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري زيارته إلى رام الله التي كانت مزمعة الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن هذه القرارات أمس الثلاثاء في اجتماعه مع مسؤولين كبار بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال كيري للصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث كان يحضر اجتماعا وزاريا للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "فريقي يعمل على الأرض، بل سيجتمع مع الأطراف في المساء. نحث الجانبين على إظهار ضبط النفس أثناء عملنا معهم". وأشار إلى أن عباس قال في تصريحاته إنه سيكون على اتصال بالأمريكيين مساء الثلاثاء.

وأضاف كيري "الشيء المهم هو الإبقاء على تحرك العملية وإيجاد سبيل لمعرفة إن كانت الأطراف مستعدة للمضي قدما في النهاية هذا الأمر متروك للأطراف".

وغيرت المحادثات التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تقترب من نهايتها المقررة مسارها، ودخلت في أزمة السبت عندما رفضت إسرائيل الإفراج عن مجموعة سجناء يزيد عددهم على عشرين سجينا فلسطينيا، أمضوا فترات احتجاز طويلة.

من جانبها، قالت إسرائيل إنها تريد تعهدا من القيادة الفلسطينية بتمديد المحادثات التي لم تحقق أي تقدم ملحوظ قبل الإفراج عن السجناء.

ويأمل الفلسطينيون في أن يوفر لهم التوقيع على هذه المعاهدات أساسا أقوى للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكاوى رسمية ضد إسرائيل بسبب استمرار احتلالها للأراضي التي استولت عليها عام 1967.

ووصف مسؤولون فلسطينيون هذا الإجراء بأنه رد على انتهاك إسرائيل لتعهداتها التي قدمتها لكي تستمر المحادثات، معلنين أنهم يأملون في ألا يعرقل ذلك العملية برمتها.

وقال المفاوض الفلسطيني البارز محمد اشتية لرويترز إنه لا يرى أمام الفلسطينيين أي شيء آخر يفعلونه. وتابع انهم انتظروا يوما ويومين وثلاثة ولا مؤشر على الإفراج عن السجناء. وقال إن الذهاب إلى بعض منظمات الأمم المتحدة لا يعني وقف العملية، وإنما يحتاج الفلسطينيون إلى شريك جاد. مشيرا أن الأمر بالنسبة لهم مسألة كرامة الكرامة الفلسطينية.