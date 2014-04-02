أطباء بلا حدود تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية بجنوب السودان

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية في جنوب السودان قد تتدهور هذا العام بسبب بطء الاستجابة الدولية وشكوك الأطراف المتحاربة في جهود الأمم المتحدة للإغاثة.

وتفيد بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من مليون شخص شردوا منذ 15 ديسمبر كانون/ الأول بينهم 800 ألف شخص نزحوا داخل جنوب السودان في حين فر 254 ألفا آخرون إلى دول مجاورة.

وكان اتفاق لوقف اطلاق النار تم التوصل إليه في يناير كانون/ الثاني قد انهار وفشلت مفاوضات في أديس أبابا في وقف القتال بين الحكومة والمسلحين في البلد الذي يعاني من الفوضى منذ إعلان استقلاله عن السودان في عام 2011.

وقال المدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود برونو جوكوم للصحفيين في جنيف "الأمل ضعيف للغاية في نجاح المحادثات السياسية في الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة، كل المؤشرات تشير إلى أن الصراع الأهلي سيستمر ما لم يتم إحراز نجاح دبلوماسي غير متوقع". وأضاف أن التحدي الأكبر القادم هو توفير الغذاء لتعويض المحاصيل التي كان من المفترض أن يزرعها من أصبحوا الآن نازحين وحل موسم الزراعة الآن ومن المفترض حصاد المحاصيل خلال أشهر قليلة". وتابع قائلا "نعرف أن ذروة سوء التغذية تحدث في الصيف عادة لذا أقول إنه لا يزال أمامنا بضعة أسابيع أو شهور للاستعداد بشكل ملائم".

وقال إن تمويل الطوارئ الذي كان يمكن الحصول عليه خلال أيام يستغرق وصوله الآن ما بين أربعة وخمسة أشهر وإن قدرا كبيرا من جهود المساعدات يعرقله الانشغال بالتنسيق الذي يعطي أولوية للتخطيط على حساب التوزيع الفعلي للمساعدات على الأرض.

ونوه جوكوم إلى أن هناك تهديدا آخر للمساعدات في جنوب السودان يتمثل في عدم رضا الطرفين المتصارعين عن بعثة الأمم المتحدة في البلاد بسبب أبعادها العسكرية والسياسية والإنسانية.

وكانا المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس ومديرة برنامج الأغذية العالمي أرثارين كازين قد زارا جوبا عاصمة جنوب السودان الثلاثاء ، وأصدرا بيانا قالا فيه إن حياة ملايين الأشخاص قد تكون معرضة للخطر إذا لم يتم اتخاذ إجراء عاجل لإنهاء الصراع ومساعدة المدنيين، وأضاف البيان أنهما بحثا أيضا الأزمة مع سلفا كير رئيس جنوب السودان ومع مسؤولين آخرين في حكومته وحصلا على تعهد منه بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين المحتاجين.