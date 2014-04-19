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مواطنو كوريا الجنوبية يلغون حجوزات السفر بالعبارات

19/4/2014
 

ألغى عدد كبير من الكوريين الجنوبيين الذين يتنقلون في رحلات داخلية حجوزاتهم في رحلات العبارات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة البحرية.

وكانت معظم الأماكن المخصصة لحجز التذاكر في صالة رحلات العبارات في إنشيون الساحلية فارغة السبت  مما يعكس تزايد المخاوف التي زادها حادث العبارة قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد منذ أربعة أيام.

وألغت كيم مي سوك البالغة من العمر 54 عاما التي كانت ستسافر إلى جزيرة جيجو الشهر المقبل حجزها وقالت "لن نتمكن من القيام برحلة مُثيرة بهذا القلب المثقل بعد وقوع الحادث لذلك قررنا أنا وزوجي عدم السفر".

وقالت جو ايون التي تعيش في سول إنها ليس لديها خيار آخر سوى السفر عن طريق العبارة لمقابلة زوجها وهو جندي في الجيش يخدم بالجزيرة الساحلية وقالت المرأة البالغة من العمر 24 عاما أنها كانت تفكر فيما ستفعله في حالة حدوث أي طوارئ ، وأوضحت "نصحني زوجي بأن أجري تقييمي الخاص بشأن ارتداء سترة نجاة والقفز من سطح السفينة  أعتقد أنني قد أضطر إلى القيام بهذا بالضبط إذا واجهت مثل هذا الموقف".

واعتقل قبطان السفينة لي جون سيوك في الساعات الأولى من صباح السبت ويواجه اتهامات بالإهمال، كما اعتقل اثنان آخران من أفراد الطاقم أحدهما الضابط الثالث الذي كان يمسك بالدفة وقت الحادث.

وانقلبت العبارة سيول وعلى متنها 476 من الركاب وأفراد الطاقم الأربعاء أثناء رحلتها من ميناء إنشيون إلى جزيرة جيجو الجنوبية.

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