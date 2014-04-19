مقتل 13 شخصا في غارة جوية في اليمن

قتل 13 شخصا على الأقل السبت بينهم عشرة يشتبه أنهم من تنظيم القاعدة في غارة يعتقد أنها نفذت بطائرة بدون طيار. واستهدفت الغارة سيارة في منطقة الصومعة في البيضاء جنوب البلاد وقد قـتل كل من كانوا على متن السيارة ومدنيان كانا بالقرب منها.

وقال مصدر أمني " استهدفت غارة جوية سيارة كانت تقل من يشتبه أنهم من تنظيم القاعدة وقتلت 13 منهم في منطقة الصومعة في البيضاء". وقال ناصر سالم وهو شاهد عيان وصل إلى المكان بعد الغارة " وجدنا سيارة محترقة تماما وأشلاء متناثرة في المكان وبدأنا في رفعها".

وصعدت الولايات المتحدة من هجماتها بطائرات بدون طيار ضمن حملة على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في اليمن والذي تعتبره واشنطن أحد أخطر أجنحة تنظيم القاعدة.

وتعترف الولايات المتحدة باستخدام طائرات بدون طيار في شن هجمات في اليمن إلى جانب دول أخرى غير أنها لا تعلق على هذه الأنشطة.

وكان مصدر أمني قال الأسبوع الماضي إن عناصر من تنظيم القاعدة قتلوا بالرصاص وكيل محافظة البيضاء أثناء مغادرته منزله.

وشهدت البيضاء حوادث أمنية في السابق ففي ديسمبر/ كانون الأول قال مسؤولون أمنيون إن غارة جوية قتلت 15 شخصا أثناء توجههم إلى حفل زفاف بعد أن قصفت قافلتهم اعتقادا على ما يبدو بأنها قافلة لعناصر تنظيم القاعدة.