طوكيو وواشنطن وسول يتفقان على ردع استفزازات بيونج يانج

اتفق مسئولون عسكريون في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية السبت علي العمل بشكل مشترك من أجل منع كوريا الشمالية من القيام بأعماله استفزازية أخري .

ونقلت وكاله أنباء "كيودو" اليابانية عن بيان أصدره المسئولون عقب اجتماع استغرق يومين في مقر وزاره الدفاع الأمريكية إنهم اتفقوا علي عدم قبول كوريا الشمالية دولة نووية ، وضرورة كبح السلوك الاستفزازي لكوريا الشمالية من خلال التعامل مع قضايا مثل التطور النووي والصاروخي بأسلوب منسق ومرتب .

وقال رئيس مكتب السياسة الدفاعية في وزارة الدفاع اليابانية هيدشي توكوشي عقب اجتماعه مع رئيس هيئة الأركان لوزير الدفاع الأمريكي مارك ليبرت ونائب وزير الدفاع الكوري ريو جي سونج إن ضمان السلام والاستقرار في منطقة شرق آسيا بمثابة مصلحة مشتركة للدول الثلاث.