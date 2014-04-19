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صباحي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة مصر

19/4/2014

تقدم السياسي اليساري المصري حمدين صباحي السبت رسميا بأوراق ترشحه للجنة الانتخابات الرئاسية قبل يوم واحد من غلق باب الترشح للانتخابات المقررة يومي 26 و27 مايو أيار المقبل. وبذلك يكون صباحي هو ثاني مرشح محتمل يقدم أوراق ترشحه بعد وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي.

من جانبها قالت حملة صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012 الرئاسية في صفحتها على فيسبوك إن صباحي وصل إلى مقر لجنة الانتخابات لتسليم توكيلات التأييد اللازمة للترشح.

وطبقا للقانون يجب أن يحصل من يرغب في الترشح على تأييد 25 ألف ناخب من 15 محافظة على الأقل وألا يقل عدد المؤيدين في المحافظة الواحدة عن ألف ناخب، أشارت حملة صباحي أنها جمعت 31 ألف و100 توكيل من عدة محافظات.

وتقدم السيسي الذي استقال الشهر الماضي كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع كي يتسنى له الترشح للانتخابات بأوراق ترشحه يوم الاثنين الماضي وبلغ عدد توكيلات التأييد التي قدمها للجنة 200 ألف.

ويتوقع أن تقتصر المنافسة على السيسي وصباحي إذ لا توجد مؤشرات على جمع أي من الطامحين الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح لتوكيلات التأييد المطلوبة ومن بينهم رئيس نادي الزمالك المحامي مرتضى منصور الذي أعلن أنه تراجع عن الترشح للرئاسة.

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