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سوريا نقلت 80% من أسلحتها الكيماوية للخارج

19/4/2014

قالت رئيسة البعثة الدولية التي تشرف على تدمير الأسلحة الكيماوية السورية سيجريد كاج السبت إن سوريا أرسلت إلى الخارج أو دمرت ما يقرب من 80 بالمئة من مواد الأسلحة الكيماوية التي أعلنتها.

وقالت كاج المنسقة الخاصة للبعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنه إذا استمر العمل بهذه الوتيرة فإن سوريا ستتمكن من تسليم جميع المواد الكيماوية المعلنة بحلول الموعد النهائي لتسليمها في 27 أبريل نيسان.

واتفق الرئيس السوري بشار الأسد مع الولايات المتحدة وروسيا على التخلص من الأسلحة الكيماوية -وهي ترسانة لم تعترف دمشق رسميا بوجودها قط- بعد مقتل مئات السوريين في هجوم بغاز السارين على مشارف دمشق في أغسطس آب.

وقالت واشنطن وحلفاؤها الغربيون إن قوات الأسد هي التي شنت هذا الهجوم في أسوأ هجوم بالأسلحة الكيماوية في 25 عاما. لكن دمشق تتهم مقاتلي المعارضة بشن الهجوم.

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