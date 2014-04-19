سفير روسيا بلبنان: ضم القرم لموسكو بات أمرا محسوما

أكد السفير الروسى في لبنان ألكسندر زاسبيكين ان ضم القرم إلى روسيا بات أمرا محسوما، واعتبر السفير ألكسندر زاسبيكين فى مقابلة اذاعية اليوم انه يوجد في أوكرانيا سلطة غير شرعية ويجب تصحيح الامر مؤكدا ان بلاده تهدف الى بقاء أوكرانيا دولة مستقلة وموحدة.

واشار الى انه تم التوصل إلي بعض التفاهمات حول ما يحدث في كييف علي ان تكون بنود الاتفاق متوازنة من الناحية التطبيقية معتبرا ان التصريحات الغربية كتصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أحادية الجانب.

وقلل السفير الروسي من أهمية العقوبات الغربية التي من الممكن اتخاذها ضد بلاده مؤكدا انها لن تؤثر كثيرا علي الاقتصاد الروسي وقال ستكون أكثر سلبية علي أوروبا.

وأشار زاسبيكين إلي ان الغرب يريد انتشار حلف الناتو وتفكيك دول الاتحاد السوفياتي السابق ولاسيما روسيا معتبرا ان ما حدث في أوكرانيا يشكل حلقة هامة لتطبيق هذا الهدف.

وحول الوضع فى لبنان أكد السفير زاسبيكين ان حكومته تؤيد انتخاب رئيس جديد للجمهورية لانها لاتريد الفراغ السياسي في لبنان داعيا الى أن يمارس الرئيس الجديد اتصالاته مع أكبر عدد ممكن من الدول والتواصل مع سوريا والتعامل البناء مع موضوع النازحين السورييين.

ورأى انه لا يوجد دور للجهات الخارجية في تفاصيل موضوع الانتخابات الرئاسية وانما هناك دور لخلق الظروف المناسبة لتحقيق هذا الهدف.. لكن لا دور مباشر لها.

وأوضح ان التفاهم بين الفرقاء اللبنانيين هو السبيل الوحيد لانجاز الانتخابات الرئاسية مؤكدا علي قدرة الحكومة اللبنانية الحالية القائمة علي القاعدة الواسعة في المجتمع اللبناني ويمكنها ان تمارس دورها حتي يتم انتخاب الرئيس الجديد.