البث الحي
منوعات

بوتين يطالب أوكرانيا بدفع ديون الغاز في موعد أقصاه شهر

19/4/2014

طالب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أوكرانيا مجددا بدفع مديونيات الغاز المستحقة لموسكو في موعد أقصاه شهر، وقال بوتين إن روسيا لا يمكنها أن تستمر على الدوام في الإنفاق على شعب يتألف من 45 مليون نسمة، مشيرا إلى أن مديونية الغاز الروسي على أوكرانيا وصلت إلى 2.2 مليار دولار.

وحذر بوتين في خطابات بعث بها إلى 18 دولة أوروبية مستوردة للغاز الروسى من حدوث أزمة طاقة محتملة، وعلى الرغم من تأكيد بوتين أن روسيا تضمن استمرار تدفق غازها عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا، إلا أنه ألمح إلى خطر إمكانية استنزاف الجمهورية السوفيتية السابقة التي توشك على الإفلاس للغاز المخصص للغرب والمار عبر أوكرانيا.

وجدد بوتين تصريحاته التي أدلى بها سابقا ، حيث أعلن أن بلاده ستنتظر لمدة شهر لحين سداد أوكرانيا المديونية "وإلا فإن توريد الغاز سيتم بعد ذلك بنظام الدفع المقدم".

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)