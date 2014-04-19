بوتين يطالب أوكرانيا بدفع ديون الغاز في موعد أقصاه شهر

طالب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أوكرانيا مجددا بدفع مديونيات الغاز المستحقة لموسكو في موعد أقصاه شهر، وقال بوتين إن روسيا لا يمكنها أن تستمر على الدوام في الإنفاق على شعب يتألف من 45 مليون نسمة، مشيرا إلى أن مديونية الغاز الروسي على أوكرانيا وصلت إلى 2.2 مليار دولار.

وحذر بوتين في خطابات بعث بها إلى 18 دولة أوروبية مستوردة للغاز الروسى من حدوث أزمة طاقة محتملة، وعلى الرغم من تأكيد بوتين أن روسيا تضمن استمرار تدفق غازها عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا، إلا أنه ألمح إلى خطر إمكانية استنزاف الجمهورية السوفيتية السابقة التي توشك على الإفلاس للغاز المخصص للغرب والمار عبر أوكرانيا.

وجدد بوتين تصريحاته التي أدلى بها سابقا ، حيث أعلن أن بلاده ستنتظر لمدة شهر لحين سداد أوكرانيا المديونية "وإلا فإن توريد الغاز سيتم بعد ذلك بنظام الدفع المقدم".