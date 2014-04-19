انطلاق صاروخ لنقل شحنة إلى محطة الفضائية الدولية

انطلق الصاروخ فالكون 9 من محطة قاعدة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الجمعة لنقل كبسولة الشحن إلى المحطة الفضائية الدولية في مهمة لحساب وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وانطلق الصاروخ الذي يبلغ طوله 63 متراً من منصة إطلاقه على الساحل، ومن المقرر أن تصل الكبسولة (دراجون) إلى المحطة الفضائية الدولية الأحد محملة بمعدات للتجارب العلمية والإمدادات.

الصاروخ الذي قامت بتجميعه شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز الخاصة اطلق رحلة للفضاء الخارجي في حدود الساعة 3:25 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتدور المحطة في مدار على ارتفاع نحو 418 كيلومترا فوق الأرض وهي عبارة عن مختبر للأبحاث تملكه 15 دولة وتكلف انشاؤها 100 مليار دولار.