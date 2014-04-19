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العثور على 4 صحفيين فرنسيين خطفوا في سوريا

19/4/2014

الحدود السورية التركية

عثر جنود أتراك على أربعة صحفيين فرنسيين على الحدود التركية-السورية اليوم السبت بعد خطفهم في سوريا في يونيو/حزيران من العام الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء تركية.  

وقالت وكالة دوجان التركية إنه تم العثور على الصحفيين نيكولا انين وبيير توريس وادوار الياس وديدييه فرانسوا في إقليم شانلي أورفا مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن الأربعة "بصحة جيدة رغم ظروف احتجازهم بالغة الصعوبة". وأضاف هولاند في بيان أنهم سينقلون إلى فرنسا في الساعات المقبلة.

وذكرت الوكالة أن تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" خطف الصحفيين الفرنسيين الأربعة، وأن جماعة غير معروفة نقلتهم إلى الحدود التركية ليلة الجمعة. وذكرت أنهم سيسلمون إلى مسؤولين فرنسيين بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وخطف فرانسوا المراسل الحربي -الذي يعمل في إذاعة أوروبا 1 والياس -وهو مصور- في أوائل يونيو/حزيران بينما كانا في طريقهما إلى مدينة حلب السورية. وخطف انين -الذي يعمل في مجلة لو بوان- وتوريس -الذي يعمل في قناة آرت الفرنسية الألمانية- في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وتقول لجنة حماية الصحفيين إن سوريا هي أخطر مكان في العالم بالنسبة للصحفيين.

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