ارتفاع عدد قتلى حادث الانهيار الجليدي في جبل ايفرست

انتشل عمال إنقاذ جثة أحد مرشدي متسلقي الجبال السبت بعد أن اجتاح انهيار جليدي المنحدرات الأدنى لجبل ايفرست ليرتفع عدد ضحايا أسوأ حادث على أعلى قمة في العالم إلى 13 شخصا على الأقل.

وقع الانهيار الجليدي على مسار خطير يعرف باسم (خومبو ايسفول) ورغم أنه منخفض نسبيا إلا أن المتسلقين يصفونه بأنه من أخطر النقاط في جبل ايفرست.

وقال انج كامي شربا أحد الثلاثة الناجين على الأقل إن المرشدين كانوا ينقلون الغاز للمخيم حين فوجئوا بصوت الانهيار. وأضاف وهو يرقد في وحدة العناية المركزة في المستشفى حيث يعالج من تجلط دموي في الساق وجروح بالوجه "علمنا أنه انهيار جليدي ولكن لم نستطع الجري أو عمل أي شيء وهوت علينا قطع ضخمة من الجليد وجرفتنا".

وأعلن المتسلقون وقف محاولات تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848 مترا لمدة أربعة أيام في حين قرر البعض التخلي عن المحاولة بينما سينتظر البعض لما بعد التشاور مع مرشديهم النيباليين، ويتساءل أقارب الضحايا الذين لم يفيقوا بعد من صدمتهم كيف ستكون حياتهم بعد أن فقدوا رجالا كانوا لا يتورعون عن المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على 55 ألف دولار خلال رحلة التسلق التي تستمر شهرين أي عشرة أمثال متوسط الأجر السنوي في المملكة المنعزلة.

وقالت فينجوم شربا وهي تنتظر جثمان عمها نتجي شربا في معبد بوذي في كاتمندو " عمي هو المعيل الوحيد لأسرتنا لم يعد هناك من يرعانا". وقال مسؤولون إنه عثر على جثة واحدة السبت وإن ثلاثة مرشدين لا زالوا في عداد المفقودين.

وهذا أول انهيار جليدي خطير في موسم تسلق جبل ايفرست للعام الحالي وسبق أن تسلق أكثر من أربعة آلاف شخص الجبل، ولقي نحو 250 متسلقا حتفهم فوق الجبل الواقع على الحدود بين نيبال ومنطقة التبت في الصين ويمكن تسلقه من الجهتين خلال الموسم الذي ينتهي في آخر مايو/ أيار مع بداية موسم هطول الأمطار.

وكانت الحكومة قد أصدرت تصاريح ل 334 متسلقا أجنبيا هذا الموسم ويرافقهم عدد مساو من المرشدين لمساعدة المتسلقين الأجانب.