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وفاة الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز عن 87 عاما

18/4/2014

توفي في العاصمة المكسيكية الروائي الكولومبي العالمي الحاصل على جائزة نوبل للآدب غابرييل غارسيا ماركيز عن عمر ناهز سبعة وثمانين عاما.

وقال مصدر مقرب من عائلة ماركيز إنه توفي في بيته في مكسيكو سيتي بعدما عاد من المستشفى الأسبوع الماضي بعد نوبة التهاب رئوي بحسب ما أكد الأطباء.

وغارسيا ماركيز الذي اشتهر بين أصدقائه ومعجبيه باسم (جابو) يعد أشهر الروائيين في أمريكا اللاتينية حيث بيعت عشرات الملايين من النسخ من مؤلفاته وكافح لسنوات كي يصنع اسمه كروائي رغم أنه نشر قصصا ومقالات وعدة روايات قصيرة في الخمسينات والستينات أشهرها "عاصفة الأوراق" و"ليس لدى الكولونيل من يكاتبه".

وحقق اسمه كروائي على نحو مثير في روايته "مئة عام من العزلة" والتي نال بها شهرة كبيرة بعد نشرها مباشرة في عام 1967 والتي حققت مبيعات وصلت إلى 30 مليون نسخة في أنحاء العالم، كما أعطت دفعة لأدب أمريكا اللاتينية، وفي الرواية يمزج ماركيز الأحداث المعجزة والخارقة بتفاصيل الحياة اليومية والحقائق السياسية في أمريكا اللاتينية.

وقال ماركيز إنه استلهم الرواية من ذكريات الطفولة عن القصص التي كانت ترويها جدته التي يغلب عليها التراث الشعبي والخرافات لكنها قدمت أكثر الوجوه استقامة.

ويعد ماركيز أحد المدافعين الرئيسيين عن الواقعية السحرية وهو أسلوب أدبي قال إنه أسلوب يجمع بين الأسطورة والسحر وغيرها من الظواهر الخارقة للعادة.

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية عند منحه جائزة نوبل في عام 1982 "يقودنا في رواياته وقصصه القصيرة إلى ذلك المكان الغريب الذي تلتقي فيه الأسطورة والواقع".

وعلى الرغم من أن رواية "مئة عام من العزلة" هي أشهر أعماله إلا أنه كتب أعمالا أخرى نالت شهرة مثل "خريف البطريرك" و"الحب في زمن الكوليرا" و"وقائع موت معلن".

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