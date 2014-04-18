مقتل 14 في تفجير أمام مسجد في حمص

قال التلفزيون السوري الجمعة إن قنبلة انفجرت أمام مسجد في حمص مما أدى إلى مقتل 14 شخصا، في حين توشك القوات الموالية للرئيس بشار الأسد على استعادة المدينة التي تقع في وسط سوريا وتحظى بأهمية رمزية من أيدي مقاتلي المعارضة.

ولا تزال القوات السورية تدعمها ميليشيات مؤيدة تحاصر مئات من مقاتلي المعارضة في الحي القديم في حمص. وكان اتفاق تم التوصل إليه في مباحثات جنيف للسلام هذا العام للسماح لبعض المدنيين بمغادرة المنطقة لكن المفاوضات الأخرى انهارت بعد القتال العنيف هذا الأسبوع.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله الجمعة إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة "قضت على أعداد من الإرهابيين" في وسط حمص وسيطرت على مبان في حي باب هود وحي وادي السايح وكلاهما يقع في البلدة القديمة التي يحتدم القتال للسيطرة عليها.