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مسلحون يخطفون دبلوماسياً تونسياً في ليبيا

18/4/2014

قالت وزارة الخارجية الليبية أن دبلوماسياً تونسياً خطف الخميس في العاصمة الليبية طرابلس بعد يومين من قيام مسلحين بخطف السفير الاردني.

و أصبحت عمليات الخطف شائعة في ليبيا وغالباً ما تستهدف مسؤولين أجانب مع عدم قدرة الحكومة المؤقتة على نزع سلاح معارضين سابقين وإسلاميين متشددين ممن شاركوا في الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. 

وشكلوا ميليشيات عنيفة يتزايد نفوذها … وأبلغ وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز رويترز عن طريق الهاتف أن أشخاصاً مجهولين خطفوا الدبلوماسي التونسي ونقلوه إلي مكان غير معروف". 

وأبلغ متحدث باسم وزارة الخارجية وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن الدبلوماسي الذي يدعي "العروسي القنطاسي" لم يذهب إلي السفارة يوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن المتحدث قوله "ليس هناك ما يؤكد اختطاف الدبلوماسي التونسي بطرابلس والمعلومات حتى الآن تشير إلي اختفائه".

وقال أنه لم يلحق أي أضرار بسيارته أو منزله وأضاف قائلا "وبالتالي نفترض أن يكون المستشار "العروسي القنطاسي" بسلام".

و على جانب آخر مسؤول بوزارة الخارجية التونسية "لا يمكننا تأكيد أنه خطف لكننا ليس بمقدورنا الاتصال به .. الدبلوماسي المختفي يعمل مستشاراً ثقافياً بالسفارة التونسية في طرابلس. 

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن تونس قلقة بشان استهداف دبلوماسيين تونسيين في ليبيا وطلبت من التونسيين تأجيل السفر إلي ليبيا.

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