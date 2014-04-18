مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في حمص القديمة

عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في حمص القديمة وانعكاساتها على المدنيين جراء استمرار الحصار والقتال.

وطالب المجلس بتنفيذ فوري لقراره بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان. كما دعم المجلس عودة الأخضر الإبراهيمي لاستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حمص القديمة.

وقالت رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة جوى أجو مندوبة نيجيريا الدائمة لدي الأمم المتحدة والتي تتولي بلادها رئاسة أعمال المجلس لشهر أبريل الجاري قالت "إن أعضاء مجلس الأمن حثوا طرفي الصراع علي ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2139" وهو القرار الخاص بتسهيل الوصول الإنساني إلى المحاصرين في المدن والبلدات السورية.

وأضافت رئيسة مجلس الأمن الدولي " أعرب أعضاء المجلس عن مساندتهم لدعوة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي حول ضرورة استئناف المحادثات بين السلطات السورية ولجنة التفاوض التي تمثل المدنيين والمقاتلين المحاصرين في بلدة حمص القديمة وسكان حي الوعر".

ونفت رئيسة مجلس الأمن الدولي الأنباء التي تسربت خلال انعقاد الجلسة التي استمرت لأكثر من 3 ساعات أن تكون الجلسة قد شهدت مناقشات بخصوص إصدار بيان حول حمص، وقالت رئيسة المجلس في تصريحاتها "لقد استغرقنا وقتا طويلا في هذه الجلسة لأننا كنا نسعى للاتفاق على تلخيص تلك النقاط التي تليتها عليكم ولم يكن هناك بيان مطروح على طاولة المجلس".

من جانبه شن مندوب سوريا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري هجوما شديدا على المندوبين الفرنسي والبريطاني لدي الأمم المتحدة وهما السفيرين جيرارد آرو ومارك ليال غرانت، وقال "إن المندوبين الفرنسي والبريطاني قاما خلال الجلسة بأعمال مستهجنة، فقد تجاهلا تماما ما تقوم به الحكومة السورية التي تحارب حاليا جماعات إرهابية علي أراضيها".

ووصف السفير السوري نظيريه الفرنسي والبريطاني "بالمنافقين" وقال "إنني أتهمهما بالنفاق فهما يبديان اهتماما بحياة نحو 170 إرهابيا محاصرين في حمص، ولم نسمع عنهما شيئا عندما كان الإرهابيون يهاجمون مدينة كسب، كما لم نسمع شيئا إزاء أعمال تهريب السلاح عبر تركيا إلى داخل بلادي، وإزاء قيام دول الإتحاد الأوروبي بسرقة النفط السوري وشرائه من جماعات إرهابية مثل داعش والنصرة والقاعدة". وأضاف السفير بشار الجعفري متهكما قائلا "إنهم يسرقون ثروات سوريا، وهل هناك أسوأ من ذلك".