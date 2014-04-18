كييف تعلن مواصلة العملية الأمنية في شرق أوكرانيا

أعلن جهاز الأمن الأوكراني الجمعة أن العملية الخاصة في شرق أوكرانيا ستستمر لكنها تتحول إلى مرحلة غير نشطة بسبب التوصل إلى اتفاق في جنيف. ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدثة باسم جهاز الأمن الأوكراني قولها إنه بمناسبة عيد الفصح وبسبب التوصل إلى اتفاق جنيف يجري العمل الآن في مقر العملية على إعادة التخطيط.

من جانبه قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني أندريه ديشيتسا إن العملية الأمنية في شرق البلاد ستستمر حتى نزع سلاح جميع المحتجين هناك.

وجرى التوصّل الخميس خلال اجتماع رباعي في جنيف بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأميركي جون كيري وزير الخارجية الأوكراني المعين من البرلمان أندريه ديشيتسا، والمفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إلى اتفاق لتخفيف حدّة التوتر في أوكرانيا.