البث الحي
منوعات

قوات فرنسية تحرر5 من عمال الإغاثة خطفوا في مالي

18/4/2014

قالت حكومتا فرنسا ومالي إن قوات فرنسية حررت الخميس خمسة موظفين محليين يعملون في مجال الإغاثة كانوا قد خطفوا في فبراير/ شباط وقتلت حوالي 12 من خاطفيهم.

وقال الكولونيل باسكال جورين المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات المسلحة الفرنسية إن قوات برية وجوية شاركت في عملية الإنقاذ التي استهدفت شاحنتين مكشوفتين للخاطفين في منطقة تمبكتو الصحراوية النائية وأضاف أن حوالي 12 من بين مجموعة الخاطفين قتلوا أثناء العملية.

وقال أحد الموظفين باللجنة الدولية للصليب الأحمر إن اثنين من عمال الإغاثة أصيبا برصاصات أثناء العملية ويتلقيان رعاية طبية في مستشفى عسكري في مدينة جاو. ويعمل أربعة من عمال الإغاثة الخمسة بفرع الصليب الأحمر في مالي والخامس متطوع بنفس المنظمة، وقد تم اختطافهم عندما كانوا يقومون بجولة على طريق بري بين كيدال وجاو في الثامن من فبراير/ شباط  وجرى الاستيلاء على شاحنتهم. ولم يتضح في ذلك الوقت من اختطفهم ولم يقدم بيان أصدرته الحكومتان الفرنسية والمالية مزيدا من التفاصيل مكتفيتان بالقول "إن مجموعة إرهابية خطفتهم".

وأرسلت فرنسا قوات إلى مستعمرتها السابقة في أوائل 2013 لطرد مسلحين إسلاميين مرتبطين بالقاعدة بعد أن سيطروا على شمال البلاد.

وعلى الرغم من وجود قوات فرنسية وبعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام مازالت محاولات من مسلحين  لشن هجمات متقطعة في البلد. وفي حادث يبرز المخاطر الأمنية المستمرة هناك خطف صحفيان يعملان في الإذاعة الفرنسية  في مدينة كيدال الشمالية وقتلا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)