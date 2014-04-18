قوات فرنسية تحرر5 من عمال الإغاثة خطفوا في مالي

قالت حكومتا فرنسا ومالي إن قوات فرنسية حررت الخميس خمسة موظفين محليين يعملون في مجال الإغاثة كانوا قد خطفوا في فبراير/ شباط وقتلت حوالي 12 من خاطفيهم.

وقال الكولونيل باسكال جورين المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات المسلحة الفرنسية إن قوات برية وجوية شاركت في عملية الإنقاذ التي استهدفت شاحنتين مكشوفتين للخاطفين في منطقة تمبكتو الصحراوية النائية وأضاف أن حوالي 12 من بين مجموعة الخاطفين قتلوا أثناء العملية.

وقال أحد الموظفين باللجنة الدولية للصليب الأحمر إن اثنين من عمال الإغاثة أصيبا برصاصات أثناء العملية ويتلقيان رعاية طبية في مستشفى عسكري في مدينة جاو. ويعمل أربعة من عمال الإغاثة الخمسة بفرع الصليب الأحمر في مالي والخامس متطوع بنفس المنظمة، وقد تم اختطافهم عندما كانوا يقومون بجولة على طريق بري بين كيدال وجاو في الثامن من فبراير/ شباط وجرى الاستيلاء على شاحنتهم. ولم يتضح في ذلك الوقت من اختطفهم ولم يقدم بيان أصدرته الحكومتان الفرنسية والمالية مزيدا من التفاصيل مكتفيتان بالقول "إن مجموعة إرهابية خطفتهم".

وأرسلت فرنسا قوات إلى مستعمرتها السابقة في أوائل 2013 لطرد مسلحين إسلاميين مرتبطين بالقاعدة بعد أن سيطروا على شمال البلاد.

وعلى الرغم من وجود قوات فرنسية وبعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام مازالت محاولات من مسلحين لشن هجمات متقطعة في البلد. وفي حادث يبرز المخاطر الأمنية المستمرة هناك خطف صحفيان يعملان في الإذاعة الفرنسية في مدينة كيدال الشمالية وقتلا في نوفمبر/ تشرين الثاني.